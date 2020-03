Đề nghị truy tố hàng loạt cán bộ Tài nguyên- Môi trường bồi thường, hỗ trợ khống

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ tới Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đối với: Phan Đức Hạnh, nguyên Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên- Môi trường tỉnh Bắc Giang; Thân Đức Thanh và Nguyễn Văn Lực, cùng là cán bộ Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên- Môi trường tỉnh Bắc Giang. Riêng bị can Ngọc Minh Phụng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Sơn Động (Bắc Giang) bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng