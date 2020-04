Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết

2 được UBND TP.Phan Thiết cho chuyển đổi không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tỉnh phê duyệt. Trong đó, 2) trái pháp luật. Liên quan vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại UBND TP.Phan Thiết , ngày 9.7.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận trưng cầu giám định 165 thửa đất cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, của UBND TP.Phan Thiết. Ngày 6.8.2019, giám định viên có Kết luận 132/165 thửa đất, diện tích 170.987,3 mđược UBND TP.Phan Thiết cho chuyển đổi không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tỉnh phê duyệt. Trong đó, bị can Đỗ Ngọc Điệp (nguyên Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết) cho phép chuyển đổi 32 thửa đất (48.865 m) trái pháp luật.

Hội đồng định giá tài sản tố tụng của tỉnh xác định, trị giá 32 thửa đất này là hơn 4,7 tỉ đồng. Đặc biệt, Cơ quan CSĐT kết luận, bị can Điệp căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 5 năm chu kỳ đầu, giai đoạn 2011 - 2015 của các xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi với cụm từ “Khu dân cư nhà vườn” làm căn cứ cho chuyển đổi. Cơ quan CSĐT khẳng định “Khu nhà vườn” không phải là một loại đất theo quy định tại điều 10 của luật Đất đai năm 2013. Do vậy, bị can Điệp dựa vào điều này để cho chuyển đổi 32 thửa đất nói trên là vi phạm pháp luật.

2, có trị giá hơn 8,6 tỉ đồng. Riêng bị can Phạm Thanh Thái (nguyên Trưởng phòng TN-MT TP.Phan Thiết), Cơ quan CSĐT xác định toàn bộ 32 hồ sơ mà bị can Điệp ký đều do bị can Thái chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Trí, Lê Hồ Khải áp dụng hình thức dựa vào loại đất “Khu nhà vườn” để trình ký cho chuyển đổi. Đối với bị can Trần Hoàng Khôi (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết) đã ký 100 quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật, có diện tích 124.122,3 m, có trị giá hơn 8,6 tỉ đồng. Riêng bị can Phạm Thanh Thái (nguyên Trưởng phòng TN-MT TP.Phan Thiết), Cơ quan CSĐT xác định toàn bộ 32 hồ sơ mà bị can Điệp ký đều do bị can Thái chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Trí, Lê Hồ Khải áp dụng hình thức dựa vào loại đất “Khu nhà vườn” để trình ký cho chuyển đổi.

Bắt giam nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Trần Hoàng Khôi

Dù biết việc dựa vào cụm từ “Khu nhà vườn” hay “đất nhà vườn”, để cho chuyển đổi sang đất ở là sai, nhưng bị can Thái vẫn chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục trình ký cho chuyển đổi. Trong số 129 thửa đất mà bị can này trực tiếp tham mưu cho chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở (diện tích 169.107,1 m2), có trị giá hơn 13,2 tỉ đồng.

Liên quan vụ việc này, các bị can Lê Hoàng Anh Tân, Nguyễn Trí (chuyên viên phòng TN-MT); Lê Hồ Khải (nhân viên hợp đồng) đều bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Đối với các hành vi đưa và nhận hối lộ liên quan đến bị can Lê Hoàng Anh Tân; các vi phạm của một số cán bộ Sở TN-MT Bình Thuận, Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh, UBND các xã Phong Nẫm, Thiện Nghiệp và Tiến Lợi và các cán bộ địa chính, đã xác định sai số tiền sử dụng đất, trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật trong thời gian tới.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi có kết luận thanh tra đất đai tại UBND TP.Phan Thiết, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề nghị đoàn thanh tra chuyển toàn bộ hồ sơ sai phạm sang Cơ quan CSĐT để điều tra. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan CSĐT tiến hành bắt tạm giam các bị can nêu trên để điều tra, riêng bị can Đỗ Ngọc Điệp được cho tại ngoại.