Để tăng trưởng giá trị nông sản Việt

Tháo gỡ khó khăn cho hộ thiệt hại do tiêu chết Tình trạng cây tiêu chết hàng loạt năm 2018, đặc biệt ở địa bàn Tây nguyên, khiến ngân hàng có tới 2.400 tỉ đồng nợ thuộc diện khó đòi. Chúng tôi biết rằng khó khăn này của bà con là do mưa dài ngày làm tiêu chết, không tiêu thụ được. Ngân hàng Nhà nước đã ngay lập tức có văn bản chỉ đạo giãn nợ, cho vay mới để bà con tiếp tục có vốn đầu tư sản xuất, chuyển đổi cây khác. Chúng tôi cũng xuống tận địa phương để khảo sát, xem xét nếu cần thiết thì trình Chính phủ có giải pháp khoanh nợ, giãn nợ. Qua tìm hiểu thực tế, ngân hàng nhận thấy tiêu chết không phải là dạng thiệt hại do thiên tai để thực hiện chính sách hỗ trợ khoanh nợ. Mặc dù vậy, Ngân hàng Nhà nước vẫn chỉ đạo tiếp tục tìm cách giúp bà con có giải pháp tháo gỡ, có thu nhập để giải quyết khoản nợ này. Ông Đào Minh Tú (Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước)