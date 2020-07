Đề xuất dùng tiền ủng hộ chống dịch hỗ trợ nông dân gặp khó khăn

Nhiều người đã chết, bị tù vẫn được đưa vào danh sách nhận hỗ trợ

Báo cáo về công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, việc xác định các đối tượng lao động tự do, hộ kinh doanh và hỗ trợ người sử dụng lao động; việc xác định ngành nghề... khó khăn về cơ sở để kiểm tra và xác minh, chủ yếu dựa vào thông tin do người lao động và người sử dụng lao động cung cấp.

Bên cạnh đó, trong hướng dẫn của T.Ư chưa rõ về: độ tuổi của người lao động được hỗ trợ; hoặc một số trường hợp không thuộc diện được hưởng hỗ trợ nhưng thực tế lại có khó khăn.

"Đặc biệt, gói hỗ trợ 16.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp vay lãi suất 0% trả lương người lao động hầu như dậm chân tại chỗ", ông Lềnh nói.

Về sai phạm, ông Lềnh cho biết, có những đối tượng không đủ điều kiện vẫn đưa vào trong danh sách (từ trần trước ngày 1.4.2020, đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam); cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác; hưởng hỗ trợ theo diện đối tượng khác đã chuyển đi, đi xuất khẩu lao động, cắt khẩu, đi lấy chồng; trùng danh sách đối tượng…

"Những phát hiện này đều được các cấp MTTQ phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo, giải quyết", ông Lềnh khẳng định.