Đề xuất mở rộng việc được nộp tiền bảo lãnh xe vi phạm bị tạm giữ

Trình bày báo cáo của Bộ Công an về tình hình tạm giữ, tịch thu phương tiện giao thông vận tải đường bộ, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc , Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết từ năm 2013 đến tháng 9.2019, công an các đơn vị, địa phương đã tạm giữ gần 4,3 triệu phương tiện giao thông đường bộ, trong đó có 248.938 ô tô, gần 3,96 triệu mô tô và 89.755 phương tiện khác.