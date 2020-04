Đi chợ mùa cách ly xã hội: Đi mau về chóng vì 'cơm theo bữa, chợ theo phiên'

Chen nhau giao, nhận hàng trong thời điểm cách ly xã hội Sáng 9.4, UBND phường Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM kiểm tra một kho hàng của một cơ sở kinh doanh giao nhận hàng trên địa bàn phường, sau khi nhận được phản ảnh từ người dân về việc nơi đây tập trung đông người trong thời gian cách ly xã hội. Nhân viên giao nhận đứng sát nhau trong lúc làm việc tại kho Ảnh: Bích Ngân Tại thời điểm kiểm tra, trong kho này có đông nhân viên và shipper (người giao hàng). Mặc dù đội ngũ này có đeo khẩu trang y tế nhưng không tuân thủ quy tắc giữ khoảng cách an toàn 2 mét trong giao tiếp theo quy định về phòng chống dịch Covid-19. Người phụ trách kho giải thích: “Doanh nghiệp đã hạn chế nhân viên có mặt tại kho, giới hạn số lượng mỗi ca có khoảng 22 - 25 người và đã giữ khoảng cách 2 mét. Tuy nhien, do kho đang sửa chữa, có công nhân đang thi công, nên có xảy ra tập trung đông người” Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Tam Phú, cho biết, do doanh nghiệp được phép hoạt động trong mùa dịch nên phường chỉ tuyên truyền, khuyến cáo thêm về công tác phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng . Phường sẽ tiếp tục có biện pháp nhắc nhở, can thiệp kịp thời nếu doanh nghiệp tiếp tục vi phạm quy định về an toàn sức khỏe mùa dịch. Bích Ngân