Đi rút tiền ngân hàng thì bị chủ nợ phát hiện, bao vây, đưa về trụ sở công an

Liên quan đến vụ "con nợ bị chủ nợ bao vây, đưa đến công an", chiều tối nay 1.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh tạm giữ hình sự bà Lê Thị Lại để điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền lên tới hơn 200 tỉ đồng.

Theo nguồn tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày (1.4), khi bà Lê Thị Lại (58 tuổi, trú xã Hàm Mỹ, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đến làm thủ tục rút tiền tại một ngân hàng tại P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) thì các chủ nợ của bà Lại phát hiện, bao vây bà Lại rồi sau đó đưa bà Lại về trụ sở Công an P.Phú Thủy, thuộc Công an TP.Phan Thiết.

Ngay sau đó, hàng trăm người ở xã Hàm Mỹ, Hàm Kiệm (H.Hàm Thuận Nam) và xã Tiến Lợi, thuộc TP.Phan Thiết nhận được tin đã kéo đến trụ sở Công an P. Phú Thủy để đòi bà Lại trả tiền khiến công an phải huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại Công an P.Phú Thủy để đưa bà lại về trụ sở PC02 để thụ lý vụ việc.

Rất nhiều người dân đến trụ sở Công an P.Phú Thủy khi nghe tin bà Lại bị tạm giữ. Ảnh: C.T.V.

Trả lời Thanh Niên, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an TP.Phan Thiết, cho biết vụ việc liên quan bà Lê Thị Lại do Công an tỉnh thụ lý, Công an TP.Phan Thiết chỉ hỗ trợ PC02 đưa bà này đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để giải quyết.

Còn thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), cho biết vụ việc của bà Lại có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến trên 200 tỉ đồng . Đây là số tiền rất lớn, vượt thẩm quyền của công an huyện nên Công an Hàm Thuận Nam đã tiếp nhận hồ sơ sau đó bàn giao cho Công an tỉnh thụ lý, điều tra.

Theo thông tin mà PV Thanh Niên nắm được, bà Lê Thị Lại làm chủ khoảng hơn 100 đầu huê, hụi ở xã Hàm Mỹ, H.Hàm Thuận Nam. Mỗi đầu huê, hụi trị giá hàng chục tỉ đồng. Khi bà Lại bất ngờ không có mặt ở nơi cư trú, có khoảng trên 200 người đến công an trình báo bị bà Lại “ lừa tiền ”.

Công an H.Hàm Thuận Nam đã tiếp nhận khoảng 230 người đến trình báo bị bà Lại lừa đảo. Người trình báo bị lừa số tiền ít nhất cũng khoảng 30 triệu, có người trình báo bị bà Lại lừa đến hơn 10 tỉ đồng.

Bà Lại đột ngột không có mặt ở địa phương kể từ giáp Tết Nguyên đán nhưng chiều 1.4 bất ngờ xuất hiện ở một ngân hàng trên địa bàn TP.Phan Thiết, một số chủ nợ phát hiện nên đã tri hô, giữ bà Lại và đưa bà đến công an.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ "chủ nợ bao vây, đưa con nợ tới trụ sở công an" từ Công an H.Hàm Thuận Nam, hiện PC02 Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra, làm rõ.