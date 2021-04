Nhân viên thu hồi nợ lừa đảo hơn 160 tỉ đồng, lãnh án chung thân

Ngày 1.4, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên phạt Phạm Quang Bình (34 tuổi, ngụ xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) tù chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Bình là nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng. Năm 2015, Bình có huy động vốn của một số cá nhân để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng . Tuy nhiên, do công việc không thuận lợi và số tiền vay được Bình đã sử dụng để tiêu xài cá nhân hết nên bị can không có khả năng chi trả các khoản tiền đã vay trước.

Bình nảy sinh ý định huy động tiền của người vay sau để thanh toán tiền lãi vay cho người vay trước, với lãi suất khác nhau do hai bên tự thỏa thuận (thấp nhất là 5%/ tháng, cao nhất 15%/tháng, có trường hợp từ 5%/vụ/tuần lên 7%/vụ/3 ngày).

Để thực hiện ý định này, Bình đưa ra thông tin không có thật là sẽ dùng số tiền huy động được vào việc cho vay đáo hạn ngân hàng, mua nợ xấu của các ngân hàng.. và chia lợi nhuận thông qua các hoạt động nói trên đúng hạn để tạo lòng tin cho những người cho Bình vay tiền.

Với thủ đoạn như trên, bắt đầu từ năm 2016, Bình đã huy động và chiếm đoạt của gần 10 nạn nhân, với tổng số tiền hơn 160 tỉ đồng.

Trong các nạn nhân, có bà N.T.T (52 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) bị Bình lừa tiền nhiều nhất là 103 tỉ đồng.

Đến đầu năm 2018, các chủ nợ đồng loạt yêu cầu Bình trả nợ để họ đầu tư vào bất động sản. Lúc này, Bình không có khả năng trả nợ nên Bình đã dùng thủ đoạn tăng lãi suất và rút ngắn thời gian trả lãi để làm cho các chủ nợ tin tưởng tiếp tục cho Bình vay.

Do tin tưởng vào những điều Bình nói nên những chủ nợ đồng ý cho Bình vay tiếp. Đến cuối năm 2018, do không có khả năng trả lãi và gốc cho các cá nhân nói trên nên Bình bỏ trốn ra Hà Nội.

Tại đây, Bình thuê một đối tượng qua mạng internet (không rõ nhân thân, địa chỉ) để làm giả cho Bình 1 hợp đồng chuyển nhượng dự án số, với nội dung bị can này mua của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (trụ sở TP.Hà Nội) dự án khu du lịch , nghỉ dưỡng Bến Cát - Hồ Tràm (xã Phước Thuận, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) và 3 giấy giao nhận tiền mặt giữa Bình và nhân viên công ty trên có tên Lê Minh Tuấn với tổng số tiền 277 tỉ đồng.

Việc làm này của Bình nhằm mục đích để bị can đưa cho các chủ nợ xem, tạo dựng lý do mình bị Lê Minh Tuấn là nhân viên công ty trên lừa mua dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng khiến bị can không có tiền để trả cho các chủ nợ.

Các giấy tờ trên được Bình thuê làm giả với giá 3 triệu đồng. Khi có các giấy giả này Bình đã quay lại Bà Rịa - Vũng Tàu đưa cho các chủ nợ xem. Sau đó, biết mình bị lừa, các chủ nợ đã tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bình đến Cơ quan An ninh điều tra.

Tại phiên tòa, Bình cho rằng bản thân không vay mượn, lừa đảo các nạn nhân với số tiền nhiều như trong cáo trạng nhưng không có bằng chứng để chứng minh. HĐXX nhận định Bình không có khả năng trả nợ lại cho các nạn nhân và tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo.