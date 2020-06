Đi tìm Kỳ lân châu Á:​ Hồn thiêng giữ rừng xanh

Nằm lại giữa đại ngàn, hồn thiêng giữ rừng xanh

Tiết trời A Lưới (Thừa Thiên-Huế) những ngày cuối tháng 5 cứ đỏng đảnh. Mới sáng lạnh tanh hơi sương, gần trưa nắng cháy da thì vài giờ sau lại ầm ầm giông đổ. Đội tuần tra ở tiểu khu thuộc xã Hương Nguyên phải nhiều lần dừng lại. Vuốt vội giọt mồ hôi trên má, anh Nguyễn Hữu Hóa, cán bộ Khu bảo tồn (KBT) sao la Thừa Thiên-Huế, kể tuần rừng lo nhất là lúc gặp những trận lũ quét “siêu tốc” do mưa giông ập đến. “Còn mùa đông, anh em vừa đi rừng vừa cắn chặt răng vì quá lạnh. Nền nhiệt trong rừng sâu có khi chỉ 7 - 8 độ C. Lại có khi chúng tôi kẹt trong rừng cả chục ngày liền vì mưa lớn do áp thấp nhiệt đới…”, anh Hóa nói.