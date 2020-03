Địa phương đề nghị được công bố ca bệnh Covid-19

Không có chuyện Việt Nam để vi rút lan truyền tự nhiên nhằm tạo miễn dịch trong cộng đồng Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, minh bạch thông tin là một trong những yếu tố chống dịch thành công; để người dân được biết, cùng tham gia và ngay từ đầu vụ dịch chúng ta đã làm như vậy. Thông tin về dịch Covid-19 được công bố minh bạch, kịp thời, không che giấu. Tuy nhiên, ông Long cũng cho rằng, với rất nhiều thông tin tràn ngập hiện nay, vẫn còn nhận thức sai lầm về công tác phòng chống dịch, gây tâm lý hoang mang do tiếp cận thông tin không chính xác. Do đó, mỗi người cần chủ động phòng dịch, tự bảo vệ sức khỏe cho mình từ những nguồn thông tin chính thống; tham gia bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Chính quyền các cấp cần phát huy vai trò giám sát của người dân trong phát hiện những người có nguy cơ lây nhiễm bệnh (ví dụ phát hiện ai đi từ vùng dịch về mà chưa được cách ly thì báo tin cho chính quyền). Đặc biệt, đường dây nóng của Bộ Y tế luôn sẵn sàng tiếp nhận giải đáp và hỗ trợ người dân về các vấn đề liên quan phòng chống dịch. Ông Long cũng bác bỏ thông tin Việt Nam giảm kiểm soát để vi rút lan truyền tự nhiên nhằm tạo miễn dịch trong cộng đồng. ‘‘Việt Nam không thể làm như thế vì đòi hỏi tiềm lực ứng phó khi số người nhiễm bệnh tăng vọt. Thực hiện biện pháp này, nhóm người sức khỏe yếu, người cao tuổi, người có đề kháng kém cũng không thể đủ sức chống đỡ... Do đó chúng ta lựa chọn giải pháp kiểm soát để càng làm chậm quá trình lây lan dịch bệnh, thì mới chống dịch thành công’’, ông Long khẳng định.