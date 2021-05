Dịch Covid-19 diễn biến khó lường

Phó thủ tướng Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc giữa BCĐ và lãnh đạo các ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch vào chiều 7.5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý tầm quan trọng của việc xét nghiệm, yêu cầu 3 địa phương chưa có phòng xét nghiệm RT-PCR là Bến Tre, Tuyên Quang, Lai Châu phải làm ngay, yêu cầu trong 1 tuần phải hoàn thành; 11 tỉnh có phòng xét nghiệm rồi nhưng chưa đủ năng lực xét nghiệm khẳng định thì phải đi tập huấn ngay để đủ năng lực xét nghiệm khẳng định.Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, với 2 vai, một là Trưởng ban BCĐ, ông sẽ quy trách nhiệm cá nhân về chống dịch cho trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, có thể là phó chủ tịch, có thể là bí thư; và là Phó thủ tướng được Thủ tướng ủy quyền, ông sẽ quy trách nhiệm cho tất cả chủ tịch tỉnh, thành. “Mất lòng trước, được lòng sau”, Phó thủ tướng nói và lưu ý “dịch lần này lây chỉ mấy ngày 1 vòng thôi, toàn xã hội phải phấn đấu, phải có lòng tin là chúng ta tiếp tục chiến thắng”.

Thủ tướng khẳng định mục tiêu cao nhất lúc này là phải tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh để đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, bảo vệ sức khỏe cho người dân, cộng đồng, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép; có các kịch bản nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND sắp tới. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị tổ chức kết thúc năm học 2020 - 2021 theo đúng luật, căn cứ vào tình hình cụ thể để vừa đảm bảo học sinh được kết thúc năm học tốt đẹp, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch.