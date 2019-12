Diễn tập chống khủng bố ở khu trung tâm TP.HCM

Ngày 15.12, Công an TP.HCM phối hợp các sở, ngành tổ chức diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự (ANTT) nhằm kiểm tra khả năng, phương án tác chiến của các lực lượng cũng như đánh giá thực binh, ứng phó khi có sự cố, với sự tham gia của khoảng 4.000 người.

Ngày 15.12, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán 2020 và ra mắt 3 tổ phản ứng nhanh, cơ động (141QB). Tổ công tác 141QB gồm nhiều lực lượng: CSGT, hình sự, phòng chống ma túy và cơ động; khi làm nhiệm vụ, CSGT và cơ động mặc sắc phục, còn lực lượng hình sự và phòng chống ma túy mặc thường phục, hóa trang. 141QB được trang bị đầy đủ các phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ tiến hành tuần tra tại các địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, trấn áp, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật

Sáng cùng ngày, Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trước Tết Nguyên đán 2020. Phát động buổi lễ, đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP.Huế, yêu cầu công an các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, phương tiện và tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề ANTT, không để bị động, bất ngờ.