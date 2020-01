9 bộ hài cốt ở Tây Ninh dành để bán?

Anh H.X.H (33 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh) cho biết trước đây anh thường đến nhà ông Xưởng, từng thấy ông Xưởng lấy số sọ và xương trên để thương lượng mua bán với một phụ nữ (không rõ họ tên), nhưng không bán được nên ông mang bỏ trong hồ nước (không còn chứa nước).

Trước đó, sáng 8.1, anh Đinh Văn Phong (ngụ ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh) phát hiện 2 sọ người trong túi vải liền báo cơ quan công an. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ Công an tìm thấy thêm 7 bộ xương người trong hồ nước ở nhà bà Vân. Trong khi đó, theo ông Hà Văn Cung, Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu, trước đây ông Xưởng làm nghề tìm, cất bốc hài cốt.