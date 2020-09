Điều tra nhóm người về vùng quê lừa dân làm sổ đỏ giả

Theo thông tin ban đầu, ngày 11.8, bà N.T.H (ngụ xã Bình Châu) mang một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) có diện tích 1.000 m2 thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ số 25 ghi do Sở TN-MT tỉnh BR-VT cấp đến Văn phòng Đăng ký đất đai H.Xuyên Mộc để nhờ trích lục bản đồ địa chính. Qua kiểm tra, Văn phòng Đăng ký đất đai H.Xuyên Mộc phát hiện sổ đỏ mà bà H. yêu cầu trích lục bản đồ có dấu hiệu là giả nên báo cáo Công an H.Xuyên Mộc phối hợp điều tra, xác minh.

Công an H.Xuyên Mộc xác định thửa đất số 75, tờ bản đồ số 25 của bà H. nói trên là đất công do UBND xã Bình Châu quản lý. Sở TN-MT tỉnh BR-VT khẳng định không làm thủ tục cấp, không có hồ sơ lưu trữ đối với sổ đỏ của bà H. Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc trưng cầu giám định sổ đỏ bà H., xác định chữ ký, mộc dấu đỏ là giả.

Làm việc với Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc, bà H. cho biết năm 2006 bà có mua bằng giấy tay của bà T.T.T.D (ngụ xã Bình Châu) 1.000 m2 đất ở tại ấp Thanh Bình 2. Khoảng tháng 7.2020, tại khu vực chợ Bình Châu xuất hiện một nhóm khoảng 4 - 5 người đi ô tô màu trắng, biển số TP.HCM thông báo với người dân nội dung ai có nhu cầu làm sổ đỏ thì liên hệ với nhóm này, giá mỗi sổ đỏ là 30 triệu đồng. Sau đó, bà H. tìm đến nhóm người trên nhờ làm sổ đỏ cho diện tích đất bà mua của bà D., với giá 30 triệu đồng.

Điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc phát hiện thêm một sổ đỏ khác cũng bị làm giả. Theo đó, năm 2017, bà N.T.T.V mua của bà D. nói trên diện tích đất 500 m2 cũng bằng giấy tay. Tháng 7.2020, bà V. đã tìm đến nhóm người trên để đưa 60 triệu đồng nhờ làm sổ đỏ. Cơ quan CSĐT cũng xác định sổ đỏ của bà V. thuộc diện tích đất do UBND xã Bình Châu quản lý.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc cho biết qua điều tra xác định việc bà H. và bà V. nhờ nhóm người trên làm sổ đỏ nhưng không có ý làm giả , đồng thời cũng không biết những đối tượng trên làm giả. Do đó, hành vi của bà H. và bà V. không cấu thành tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đối với hành vi của nhóm người làm giả 2 sổ đỏ trên, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ những người liên quan.

Còn ông Đinh Xuân Dậu, Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, cho biết đất mà bà H. và bà V. mua lại của bà D. bằng giấy tay, không thông qua địa phương nên xã không biết. Hiện bà D. đã chết nên địa phương cũng không xử lý được nữa.