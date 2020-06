Điều tra sà lan từ Hải Phòng đến vùng biển Cà Mau hút trộm cát

Ngày 18.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND H.Năm Căn (Cà Mau) vừa có văn bản chỉ đạo công an huyện này phối hợp cùng Công an H.Ngọc Hiển và Đồn Biên phòng Tam Giang Tây điều tra, xác minh xử lý việc tàu từ Hải Phòng vào vùng biển Cà Mau hút trộm cát . Văn bản do ông Tô Hoài Phương, Chủ tịch UBND H.Năm Căn , ký vào ngày 17.6.