Điều tra thông tin người dân trình báo 'bị người thân phá hoại hoa màu'

Trong đó, hộ nhà ông Nguyễn Diện (ở thôn Trung Lương 2) báo bị phá hoại 2.500 m2 lúa đông xuân đã gieo sạ 40 ngày tuổi; hộ bà Huỳnh Thị Lành (cũng ở thôn Trung Lương 2) báo bị phá hoại 2.300 m2 lúa và 400 m2 diện tích trồng cây khổ qua (mướp đắng).

Ông Nguyễn Diện nghi ngờ người phá lúa của ông chính là một người thân trong gia đình. Vì theo ông Diện, người này thường gây ra nhiều mâu thuẫn trong sinh hoạt với gia đình và bà con lối xóm. Việc nghi ngờ có người phá hoa màu được phát hiện vào Mùng 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Hiện nay, nhiều khoảnh lúa trên diện tích trên đã bị khô cháy phần thân, lá, không còn khả năng phục hồi. Trong khi đó, diện tích khổ qua bị héo đọt, cháy lá và trái non bị quắn lại. Cả ông Diện và bà Lành đều mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm.

Ảnh: Khắc Nho Cây mướp đắng nhà bà Huỳnh Thị Lành héo dần vì nghi kẻ gian phá

Cũng theo ông Châu Ngọc Quang, sau khi nhận được tin trình báo từ hai hộ dân, chính quyền xã An Nghiệp đã yêu cầu công an xã phối hợp với Công an H.Tuy An vào cuộc làm rõ nguyên nhân tình trạng lúa và ổ qua bị hư hại bất thường nêu trên.

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được đây có phải là một vụ phá hoại hoa màu do kẻ xấu gây ra hay không, và cũng không loại trừ khả năng "khổ chủ" bị nhầm lẫn khi dùng thuốc bảo vệ thực vật.