Điều tra vụ 3 trẻ mầm non bị bỏng trong giờ học kỹ năng

Liên quan vụ 3 trẻ tại Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ (xã Duy Minh, H.Duy Tiên, Hà Nam) bị bỏng khi học kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm , ngày 10.8, Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) cho biết, các nạn nhân Phạm Bùi Gia K. (4 tuổi), Nguyễn Ngọc Hà L. (5 tuổi) và Nguyễn Anh T. (3 tuổi) đang trong tình trạng nặng, nguy kịch và được điều trị tích cực.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 15 giờ 40 ngày 9.8, tại Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ, khi các cô giáo đổ cồn vào mâm nhôm rồi châm lửa đốt để tạo tình huống dạy trẻ kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm thì gió từ cửa sổ đã thổi cồn đang cháy vào 3 trẻ nêu trên khiến các cháu bị bỏng nặng , phải vào cấp cứu tại bệnh viện trên địa bàn, sau đó được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng bị bỏng với diện tích từ 50 - 60% cơ thể và bị sốc bỏng rất nặng.

Ông Trần Quang Tuyến, Trưởng phòng GD-ĐT H.Duy Tiên, cho biết trong chương trình giáo dục mầm non có lồng ghép việc dạy kỹ năng sống . Giờ học xảy ra sự cố là giờ học hướng dẫn các cháu kêu cứu và chạy thoát khi gặp cháy.

Theo ông Tuyến, các cô giáo tại cơ sở nói trên và các cô giáo trong hệ thống mầm non của H.Duy Tiên nói chung đã được Công an tỉnh Hà Nam hướng dẫn và cấp chứng chỉ về kỹ năng phòng cháy, thoát hiểm. Công an H.Duy Tiên đang điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người có liên quan.