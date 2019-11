Điều tra vụ phá rừng tại Lâm Đồng

Trước đó, Hạt kiểm lâm H.Lâm Hà, kiểm tra phát hiện tại TK 287 có 17.600 m2 diện tích rừng bị phá và phát luỗng trái phép. Trong đó, diện tích rừng bị phá mới là 2.700 m2, lâm sản thiệt hại 35 cây gỗ tạp (đường kính từ 10 - 38 cm) với khối lượng 24,13 m3; diện tích rừng bị phá cũ 7.000 m2, lâm sản thiệt hại 33 cây gỗ tạp (đường kính từ 10 - 38 cm) với khối lượng 16,398 m3; diện tích phát luỗng 7.900 m2, toàn bộ các cây bụi, cây tái sinh và cây gỗ nhỏ có đường kính dưới 20 cm bị chặt phá. Số diện tích vi phạm này thuộc rừng sản xuất, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Cũng tại TK này, cơ quan chức năng phát hiện 1 cây gỗ hoa lý và 1 cây gỗ xá xị, có tổng khối lượng 5,883 m3 đã bị lâm tặc triệt hạ.

Cùng ngày 12.11, UBND H.Kbang (Gia Lai) tổ chức họp báo, tìm giải pháp bảo vệ rừng trên địa bàn. Từ năm 2006 đến nay, H.Kbang xảy ra 577 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng; cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.500 m3 gỗ các loại và tạm giữ 96 ô tô, 145 mô tô và nhiều phương tiện vi phạm khác; xử phạt 200 người phá rừng; xử lý hình sự 30 vụ với 103 bị can.

Đến nay, cơ quan tố tụng đã truy tố 15 vụ với 94 bị can, có 6 bị can là cán bộ, công chức của 2 công ty lâm nghiệp; 34 đảng viên bị xử lý, trong đó khiển trách 22 đảng viên, cảnh cáo 11, khai trừ Đảng 1 do buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng