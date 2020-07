Điều tra vụ thuê phòng trọ để mua bán, sử dụng ma túy, quan hệ tình dục

Ngày 1.7, Công an xã Phước An (H.Tuy Phước, Bình Định) đã bàn giao Trần Nguyên Văn (29 tuổi, ở xã Phước Thành, H.Tuy Phước) và các tang vật là dụng cụ chơi ma túy, quan hệ tình dục cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, xử lý.