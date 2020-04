Điều tra, xử lý nghiêm người rải đinh trên quốc lộ 1 đoạn TP.HCM - Bình Dương

Theo công văn gửi UBND TP.HCM và tỉnh Bình Dương chiều nay, 20.4, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, ngày 20.4, Báo Thanh Niên đăng bài viết Đinh tặc lộng hành đe dọa tính mạng người đi đường

Bài viết phản ánh, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực giáp ranh giữa TP.HCM - Bình Dương từ Bến xe Miền Đông mới đến khu vực Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thời gian qua tồn tại tình trạng kẻ xấu rải vật sắc nhọn (rải đinh) nhằm trục lợi bất chính, uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông đối với người và phương tiện lưu thông, khiến dư luận xã hội rất bức xúc.

Đối với hành vi rải vật sắc nhọn trên đường bộ được quy định xử phạt theo cả chế tài của luật Xử lý vi phạm hành chính, cụ thể hoá tại điều 11 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Việc tái diễn nhiều lần hành vi nguy hiểm này có thể xem xét xử lý theo quy định tại điều 261 bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27.11.2015.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hành vi rải đinh trên đường bộ cần phải bị lên án, bị trừng trị theo những chế tài nghiêm khắc nhất được pháp luật quy định, đặc biệt là những cá nhân cố tình vi phạm và tái phạm trong điều kiện cả nước đang tập trung chống dịch Covid-19

Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Bình Dương chỉ đạo xác minh nội dung phản ánh của Báo Thanh Niên, xử lý nghiêm cá nhân có hành vi vi phạm, đồng thời xác định trách nhiệm có liên quan của đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở, uy hiếp an toàn giao thông.