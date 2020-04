'Đinh tặc' lộng hành đe dọa tính mạng người đi đường

Mặc dù người dân đã nhiều lần báo với công an địa phương nhưng nạn “đinh tặc” vẫn diễn ra thường xuyên.

"Báo công an nhiều rồi..."

Gần đây, ai qua QL1 đều bất ngờ bởi hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi, đi xe đạp, dừng nhặt đinh tự chế rải trên đường đoạn từ Bến xe Miền Đông (BXMĐ) mới đến khu vực Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, Bình Dương). Bà là Trịnh Thị Mỹ Lệ (tên thường gọi bà Tư, 60 tuổi).

Theo bà Tư, thời gian qua, đoạn đường này xuất hiện loại đinh tự chế rải trên đường, khiến nhiều xe máy qua đây bị thủng lốp, rất nguy hiểm.

Sáng 16.4, PV Thanh Niên theo chân bà Tư đi nhặt đinh trên QL1 trước cổng BXMĐ mới. Đoạn đường này vừa mới được mở rộng, trải nhựa nên nhiều xe máy đi hướng từ TP.HCM về Đồng Nai chạy nhanh. Có nhiều miếng sắt được cắt hình thoi rải trong làn xe máy. Bà Tư phải dừng xe đạp giữa đường để báo hiệu cho xe máy biết tránh tông mình rồi xuống xe, nhặt từng chiếc đinh tự chế. Đi bộ một đoạn gần 300 m, bà Tư đã nhặt gần 50 chiếc đinh. Theo bà Tư: “Mỗi ngày, tôi nhặt đinh 4 lần tại khu vực này vào sáng sớm, giữa buổi sáng, đầu giờ chiều và chiều tối. Nhưng tôi nhặt xong thì lại có người rải để bẫy người đi xe máy”.

Cầm hàng chục chiếc đinh tự chế trên tay, bà Tư nói: “Đây là những miếng đinh do ai đó cắt, cố tình rải xuống đường với mục đích để... vá, thay ruột xe máy”.

Để chứng minh đinh “tặc” xuất hiện thời gian dài ở đây, bà Tư đi bộ về nhà gần đó mang ra bao chứa những chiếc đinh tự chế mà bà nhặt gần 1 tháng nay. “Thấy họ rải đinh nhiều, liên tục bất kể thời gian, tôi mang 1 bọc đinh tự chế nhặt trước BXMĐ, đi xe ôm đến đặt trên bàn Công an P.Bình Thắng để trình báo. Công an tiếp nhận, bảo tôi về đi sẽ có người giải quyết. Nhưng rồi lượng đinh tự chế thả xuống đường ngày càng nhiều”, bà Tư bức xúc.

Theo bà Tư, “đinh tặc” xuất hiện liên tục, đặc biệt vào chập tối. “Người rải đinh theo dõi tôi, nên chọn chập tối, biết tôi mắt kém không nhặt đinh được lúc này. Ban đêm nhiều xe máy cán phải đinh, dắt bộ vào vá, thay ruột ở một tiệm sửa xe cách đó 300 m”, bà Tư nói.

Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt (ngụ Q.9) đi xe máy cán phải đinh tự chế ở khu vực nói trên, bị thủng lốp phải dắt bộ Ảnh: Công Nguyên

“Tôi biết việc dừng xe giữa đường để nhặt đinh là rất nguy hiểm. Nhưng báo công an nhiều rồi mà họ không giải quyết dứt điểm, đinh tặc vẫn lộng hành, nhiều người gặp nạn nên tôi phải làm”, bà Tư chia sẻ.

Cán đinh té ngã bị thương

Chiều 17.4, anh Nguyễn Anh (ngụ Q.Gò Vấp) chạy xe máy từ Q.9 (TP.HCM) về TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Khi qua trước cổng BXMĐ, bánh xe sau của anh cán đinh tự chế. Anh dắt bộ 300 m, vào tiệm sửa xe tay ga, thay nhớt, vá ép. Một người đàn ông kiểm tra và báo "xe cán đinh tự chế ". Người này vá lỗ thủng lấy 20.000 đồng. Người này cũng cạy chiếc đinh tự chế hình thoi từ vỏ xe của anh Anh.

Mới đây, bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt (ngụ Q.9) đi xe máy từ TP.HCM về TP.Biên Hòa cũng cán đinh tự chế, thủng bánh sau trước cổng BXMĐ. Bà Nguyệt dắt bộ tới tiệm sửa xe cách đó khoảng 300 m, thay ruột 90.000 đồng. Anh Đồng (ngụ Q.Thủ Đức) làm việc tại khu công nghiệp ở TP.Biên Hòa thường xuyên qua tuyến đường này, bức xúc: “Mình từng nhiều lần cán đinh tự chế trước cổng BXMĐ mới và thay ruột 90.000 đồng. Ngày nào đi làm tôi cũng thấy có người bị thủng lốp xe trước cổng BXMĐ do cán đinh. Cách đó 300 m có 1 tiệm sửa xe, ai bị thủng xe đều vào đó để vá, thay ruột”.

PV Thanh Niên quan sát thấy trên QL1 từ cổng BXMĐ mới đến Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc tầm 1 km chỉ có 1 tiệm sửa xe. Mỗi ngày tiệm sửa xe này mở cửa từ sáng đến khuya, chuyên vá, thay ruột xe máy bị thủng. Tiệm sửa xe này của người đàn ông thuê nhà mở tiệm đã 7 năm nay. Gần Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc có 1 người đàn ông vá xe máy dạo, chỉ hoạt động ban ngày.

Theo bà Tư, đinh “tặc” gây thủng lốp xe và khiến nhiều người đi xe máy té ngã bị thương. Bà Tư kể, ngày 14.4, một thanh niên đi xe máy cán phải đinh tự chế trước cổng BXMĐ mới, ngã ra đường. Xe bị hư hỏng, người này bị thương nặng ở mặt, được người dân sơ cứu, cầm máu và gọi người nhà đến đưa đi bệnh viện. Năm 2019, một người đàn ông đi từ TP.HCM về Đồng Nai, cán đinh tự chế trước cổng BXMĐ (mới) ngã ra đường bị thương nặng ở chân, cũng được đưa đến bệnh viện.

Bà Tư cầm rất nhiều đinh tự chế bà nhặt trước cổng Bến xe Miền Đông (mới) Ảnh: Công Nguyên

“Nếu có đủ tiền thì tôi sẽ mua 1 bộ đồ nghề vá xe đặt ở khu vực này. Ai bị thủng xe do cán đinh thì vào tự lấy mà vá. Tôi sẽ chuẩn bị ruột xe mới, chính hãng cho người ta thay với giá gốc. Chứ thấy người thủng xe té ngã, bị tiệm sửa xe gần đó lấy 90.000 đồng/ruột xe là tôi ấm ức lắm”, bà Tư vì bức xúc nên nghĩ ra ý tưởng của mình.

Công an theo dõi nhưng chưa đủ chứng cứ ?

Chiều 17.4, PV Thanh Niên mang gần 300 gr đinh tự chế (do bà Tư nhặt được trong 2 ngày trên QL1 khu vực nói trên) đến gặp ông Trần Văn Đào (Chủ tịch UBND P.Bình Thắng, TX.Dĩ An). Ông Đào thừa nhận, tình trạng “đinh tặc” trên tuyến QL1 đi qua địa bàn tồn tại từ năm 2014 đến nay. UBND phường đã nhiều lần chỉ đạo công an phường, và đoàn thể thành lập đội hút đinh, điều tra dẹp nạn “đinh tặc”. Ông Đào cho biết, cách đây 1 tháng, công an phường nhận tin báo từ người dân và có xuống kiểm tra, hút đinh. Công an phường xác định cách khu vực BXMĐ mới 300 m có 1 tiệm sửa xe do 1 người tên S. làm chủ tiệm.

Tại khu vực này cũng xuất hiện 1 người vá, thay ruột xe dạo. “Đây là hai đối tượng nghi vấn lớn nhất liên quan đến đinh tự chế rải tại khu vực này. UBND P.Bình Thắng đã nhiều lần chỉ đạo công an theo dõi, giám sát, bắt giữ, nhưng đến nay công an vẫn chưa đủ chứng cứ để xử lý. Việc rải đinh trên QL1 mục đích để vá, thay ruột xe nên tiệm sửa xe dọc đường, người vá xe dạo là nghi phạm chính. Tôi đã yêu cầu, thời gian tới công an phải trinh sát, báo cáo tình hình, thậm chí đặt camera an ninh để lấy chứng cứ xử lý”, ông Đào cho biết.

Xử lý hình sự "đinh tặc” Theo luật sư Trần Minh Cường (Đoàn luật sư TP.HCM), người có hành vi ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác trên đường, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 10, điều 11 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; mức phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi này nếu gây tổn hại cho sức khỏe hoặc tính mạng của người khác thì có thể bị xử lý hình sự theo điều 261 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội cản trở giao thông đường bộ hoặc tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (điều 178 bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017). Trần Tiến