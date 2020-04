'Đinh tặc' còn lộng hành đến bao giờ ?

Chiều 17.4, PV Thanh Niên mang gần 300 gr đinh tự chế (do một người dân, thường gọi là bà Tư, nhặt được trong 2 ngày trên QL1 khu vực nói trên) đến gặp ông Trần Văn Đào (Chủ tịch UBND P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, Bình Dương). Ông Đào thừa nhận tình trạng “đinh tặc” trên tuyến QL1 đi qua địa bàn tồn tại từ năm 2014 đến nay. Nói về vụ “đinh tặc” thời gian gần đây, ông Đào cho biết UBND P.Bình Thắng đã nhiều lần chỉ đạo công an theo dõi, giám sát, bắt giữ, nhưng đến nay công an vẫn chưa đủ chứng cứ để xử lý.