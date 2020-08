Dỡ phong tỏa phòng Covid-19 hai khối phố ở Quảng Nam: 'Chúng tôi có thể đi chợ rồi'

Hai khối phố với 13 ca nhiễm Covid-19 chính thức được giải phóng

Chiều 17.8, UBND TP.Hội An cho biết vừa kết thúc thời gian phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đối với khối phố Thịnh Mỹ (P.Cẩm An, TP.Hội An). Đây là khối phố có 6 ca nhiễm Covid-19.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 17.8, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ chốt chặn tại 5 điểm, gồm 3 điểm trên đường Lạc Long Quân, 1 điểm tại đường Trương Minh Hùng và 1 điểm tại đường bờ sông Đế Võng.

Người dân chạy xe đi chợ sau khi khối phố Thịnh Mỹ được gỡ lệnh phong toả ẢNH: NAM THỊNH

Sau khi kết thúc thời gian phỏng tỏa tạm thời, người dân khối phố Thịnh Mỹ phải tiếp tục chấp hành thực hiện quy định về cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Chính quyền TP.Hội An cũng yêu cầu người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không có lý do thực sự cấp thiết, không được tụ tập đông người, không tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn mừng sau khi kết thúc lệnh phong tỏa.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 3.8, TP.Hội An thực hiện phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ để phòng chống dịch Covid-19, tránh lây lan trong cộng đồng sau khi trên địa bàn thành phố có nhiều ca nhiễm. Thời gian cách ly, phong tỏa đối với khối phố có 145 hộ dân với 764 nhân khẩu là 14 ngày.

Ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch UBND H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho hay, sau 14 ngày phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, từ 0 giờ ngày 17.8, khối phố Lưu Minh (TT.Hà Lam, H.Thăng Bình) với hơn 400 nhân khẩu chính thức được dỡ lệnh phong tỏa.

Theo ông Hùng, trong quá trình 14 ngày phong tỏa người dân chấp hành rất nghiêm chỉnh. Sau khi dỡ lệnh phong tỏa người dân ở đây vẫn phải tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 được áp dụng trên phạm vi toàn H.Thăng Bình.

Trước đó, sau khi có 7 người trong một gia đình lưu trú tại khu Lưu Minh nhiễm Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu phong tỏa khu Lưu Minh từ 0 giờ ngày 3.8, nhằm hạn chế dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

“Chúng tôi đã có thể đi chợ rồi”

Bà Trần Thị Bé (ở khối Thịnh Mỹ) vui mừng cho biết, từ khi có lệnh phong tỏa toàn bộ khối phố bà chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Dù không còn thuộc diện bị phong tỏa nhưng gia đình bà cũng như 145 hộ dân khối Thịnh Mỹ đang tiếp tục thực hiện lệnh giãn cách xã hội.

Tuyến đường tại khối phố Thịnh Mỹ nơi trước đây đặt chốt chặn phong tỏa sau khi có nhiều ca nhiễm Covid-19 ẢNH: NAM THỊNH

Theo bà Bé, suốt 2 tuần lễ bị phong tỏa, cả ngày cứ ru rú trong nhà, mọi người thấy tù túng lắm. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, trong khi khối phố của mình lại có nhiều ca nhiễm nên ai nấy đều nâng cao ý thức chấp hành lệnh cách ly của chính quyền.

“Sau khi có lệnh dỡ phong tỏa người dân đều rất vui. Giờ đây, chúng tôi đã có thể đi chợ rồi. Tuy nhiên, dù rất vui sướng khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ nhưng chúng tôi vẫn ý thức là dịch bệnh đang còn diễn biến hết sức phức tạp nên không thể chủ quan”, bà Bé chia sẻ.

Trong khi đó, bà Trần Thị Thu Hoài (ở khu Lưu Mình) vui vẻ nói: “Thời gian phong tỏa người dân chúng tôi đều tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa người dân ai nấy đều rất vui. Người dân ai cũng hiểu rõ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên ai cũng bảo nhau là không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh Covid-19”, bà Hoài nói.