Đà Nẵng chống Covid-19: Không tập trung quá 30 người, tạm dừng karaoke, bar, massage…

Ngành y tế khẩn trương xây dựng phương án giám sát và theo dõi chặt chẽ các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở ... tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để xác định nguồn lây Covid-19.

Thành ủy cũng chỉ đạo Công an TP, Sở Thông tin - Truyền thông…tăng cường thông tin tuyên truyền, công khai minh bạch thực tế chống dịch Covid-19, để ổn định tư tưởng, xử lý nghiêm, truy cứu hình sự tổ chức, cá nhân đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

UBND TP cũng giao Công an TP bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội (nhất là các khu cách ly tập trung); kịp thời xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm liên quan phòng, chống Covid-19, công khai thông tin về người nước ngoài nhập cảnh trái phép và cách ly tập trung tại cơ sở lưu trú (chi phí do người cách ly tự chi trả).