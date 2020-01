Độc chiêu 'săn' iPhone đời mới của thanh niên lừa đảo liên tỉnh

Chiều 6.1, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên (23 uổi, ngụ xã Mỹ An, H.Phù Mỹ, Bình Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Theo điều tra, Kiên chuyên săn iPhone bằng cách lên mạng tìm người rao bán, hẹn gặp xem máy rồi tung độc chiêu kiểm tra hàng để đánh lạc hướng người bán, chiếm đoạt iPhone