Đối mặt án tù nếu trốn cách ly

“Điệp khúc” trốn cách ly y tế tái diễn phổ biến trong những ngày vừa qua, bất chấp quy định pháp luật và sự kêu gọi ý thức tự giác chấp hành của cơ quan chức năng nhằm góp phần bảo vệ sự an toàn của bản thân, gia đình người thuộc diện nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và cho cả cộng đồng.

Gần nhất, ngày 30.7, Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết lực lượng chức năng đã truy bắt được Trương Viết Huy (34 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ Bình Dương), là tài xế xe container bỏ trốn khỏi trung tâm cách ly dịch Covid-19. Huy chạy xe container của công ty từ cảng Cát Lái (TP.HCM) tới cửa khẩu Mộc Bài, qua cột mốc 171 để giao hàng. Tại cửa khẩu, các nhân viên y tế phát hiện thân nhiệt tài xế cao bất thường nên đã đưa vào khu cách ly để theo dõi từ tối 28.7. Tuy nhiên, 15 giờ ngày 29.7, lực lượng chức năng phát hiện Huy đã bỏ trốn nên phát thông báo truy tìm; đến sáng 30.7 thì bắt giữ được tài xế này.

Ngày 11.7, Công an H.Châu Thành và cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cũng phát thông báo khẩn cấp truy tìm 4 người quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được 4 người này.

Tại xã Nghi Phú, TP.Vinh (Nghệ An), có 3 cô gái từ Đà Nẵng về có dấu hiệu ho, khó thở, sốt..., sau đó đến trạm y tế xã xét nghiệm Covid-19. Đồng thời, Trung tâm y tế TP.Vinh điều xe y tế chở cả 3 đến cách ly tại Trung tâm bệnh nhiệt đới (Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An). Song cả 3 tự ý rời khu cách ly để về phòng trọ. Dù đã được thuyết phục và vận động, 3 cô gái không đồng ý quay lại, buộc Công an TP.Vinh và cán bộ y tế phải áp tải cả 3 quay trở lại bệnh viện để cách ly.