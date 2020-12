Đổi mới một cửa liên thông thủ tục hành chính sẽ tiết kiệm 8.800 tỉ đồng/năm

Ông Dũng cho biết, theo tính toán sơ bộ thì tổng số tiền có thể tiết kiệm được khi thực hiện các phương án đổi mới vào khoảng trên 8.800 tỉ đồng/năm. Việc tiết kiệm này được tính toán dựa trên 4 điểm. Cụ thể là việc giảm số lượng bộ phận “một cửa” tiết kiệm được khoảng 2,076 tỉ đồng/năm; tiết kiệm chi phí do tái sử dụng giấy tờ , tài liệu khoảng trên 2.518 tỉ đồng/năm; tiết kiệm chi phí do tăng tỷ lệ phần trăm thực hiện thủ tục theo phương thức điện tử là trên 4.298 tỉ đồng trong năm 2021 (năm sau tiếp tục tăng do yêu cầu về tỷ lệ thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức điện tử tăng). Cùng với đó, việc tiết kiệm chi phí do giảm thời gian chờ đợi là trên 2.020 tỉ đồng cho năm 2021 (năm sau tiếp tục tăng do yêu cầu về thời gian chờ tiếp tục giảm).