Đối tượng nhận tiền 'chạy án' bị truy nã đã bị bắt

Trước đó, ngày 27.11.2018, anh L.V.H (ngụ khu phố Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) bị Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) bắt quả tang vận chuyển thuốc lá lậu và được cho tại ngoại để điều tra.

Hòa giới thiệu Nguyễn Văn Hoàng (59 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng) với chị A. để nhờ chạy cho H. được hưởng án treo.

Tiếp đó, Hoàng và Hòa đã nhận 345 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 24.5.2019, H. buộc phải đi chấp hành án nên chị A. làm đơn tố cáo đến Công an huyện Gò Dầu.

Qua điều tra, ngày 4.12.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng và Lê Quốc Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Lê Quốc Hòa bỏ trốn nên Công an huyện Gò Dầu ra quyết định truy nã