Dồn sức khắc phục hậu quả bão lũ

Sở TN-MT, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường phố, hoàn thành trước ngày 30.10; chằng chống cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường, khắc phục hệ thống điện chiếu sáng công cộng trước 17 giờ ngày 2.11. Đáng chú ý, tại Đà Nẵng xảy ra đến 4 vụ cháy trong đêm 28.10, khiến lực lượng PCCC phải vất vả xử lý cùng với nhiệm vụ ứng trực cứu nạn, giải phóng chướng ngại vật... Nguyên nhân cả 4 vụ cháy đều do chập điện, sử dụng máy nổ, thắp nến gây cháy. Hôm qua, các trường học tại Đà Nẵng bắt đầu khắc phục, dọn dẹp cây cối, tường bao gãy đổ, thấm dột, tốc mái, hư hỏng thiết bị, máy móc dạy học... Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo điều kiện để học sinh trở lại trường sáng nay (30.10); những lớp học không thể khắc phục kịp thì bố trí dạy học tại các phòng chức năng...

Tại Quảng Nam, theo đánh giá sơ bộ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, mưa bão gây thiệt hại nặng nề về người qua 3 vụ sạt lở (xem toàn cảnh trang 3), thiệt hại hoàn toàn 295 ngôi nhà, 566 nhà bị hư hỏng nặng, 2.359 nhà bị hư hại một phần. Các tuyến quốc lộ do Sở GTVT quản lý bị thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng do sạt lở tại nhiều điểm, cùng với thiệt hại nghiêm trọng về đường sá, cầu cống ở Bắc Trà My, Hội An, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Phước Sơn, Nam Trà My... Bờ biển cửa Đại (Hội An) sạt lở 2,5 km, kè sông và bờ sông sạt lở khoảng 15 km, hệ thống đê ngăn mặn ven biển cũng sạt lở nhiều vị trí. Các hồ thủy điện ở Quảng Nam hôm qua tiếp tục xả lũ về hạ lưu, trong đó có thủy điện Sông Tranh 2 (393,63 m/giây), A Vương (74,5 m/giây), Đăk My 4 (308,56 m/giây), Sông Bung 4 (218 m/giây).