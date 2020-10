Đoàn viên thanh niên giúp dân khắc phục hậu quả bão số 9

Trưa 28.10, ngay sau khi bão vừa đi qua, Đoàn thanh niên xã Nhơn An (TX.An Nhơn, Bình Định) đã nắm được thông tin trên địa bàn có nhà của bà Nguyễn Thị Ngọc (thôn Háo Đức, xã Nhơn An) bị sập và nhà của bà Huỳnh Thị Rác (thôn Tân Dân, xã An Nhơn) bị tốc mái. Liên lạc để thăm hỏi, động viên, nắm được nhu cầu của gia đình, Đoàn thanh niên xã Nhơn An đã huy động lực lượng giúp giúp gia đình bà Huỳnh Thị Rác dọn dẹp nhà cửa, di chuyển đồ ra nhà phụ để ở tạm, tránh mưa.