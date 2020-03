Đồng bằng sông Cửu Long 'căng sức' đón, cách ly người về từ Hàn Quốc

'Ôi Việt Nam đây rồi ! Tôi đã an toàn thật sự' Khi dịch Covid-19 hoành hành tại Hàn Quốc, tôi rất lo sợ. Nhà trường cho nghỉ học, tôi chỉ muốn được nhanh chóng về Việt Nam. Những ngày ở Hàn Quốc tôi rất lo lắng và sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì ở nơi này. Các tin tức về dịch cúm ngày nào cũng tràn ngập, nó xảy ra khắp nơi... Tôi quá sợ và chỉ muốn về Việt Nam ngay... Ngày 1.3, sau nhiều lần tìm vận may, tôi cũng có được tấm vé máy bay để về Việt Nam. Đợi chờ đến giờ lên máy bay, tôi nóng ruột lẫn hồi hộp; lúc nào trong đầu cũng nghĩ mình có được về không. Rồi máy bay cũng cất cánh... “Về Việt Nam sẽ an toàn hơn rất nhiều”, tôi thầm nhủ. Tôi biết điều này qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội . Tôi biết, những ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đều đã được chữa khỏi. Tôi mừng lắm, tôi mong máy bay hãy bay nhanh hơn nữa để tôi nhanh chóng có mặt ở quê hương. Chuyến bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều cùng ngày. Tôi chỉ muốn hét lên: “Ôi! Việt Nam đây rồi! Tôi đã an toàn thật sự”. Sau khi khai báo lịch trình, tôi được một xe chuyên dụng của ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa thẳng về trụ sở Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh để cách ly. Tại đây, tôi được khám sức khỏe, đo thân nhiệt và cho ở vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi, có cả máy lạnh. Đêm ở đây thật dài... Đó sẽ mãi là kỷ niệm trong cuộc đời tôi. Ở đây, tôi rất yên tâm vì được các y bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Mọi người không để tôi cảm thấy buồn, hay chán nản. Thỉnh thoảng, lại có bác sĩ, điều dưỡng đến hỏi thăm, nói chuyện. Trong này, tôi cứ nhắn tin, chát chít với bạn bè, người thân. Những ngày ở đây, tôi sẽ phối hợp thật tốt với lực lượng y tế, đợi hết ngày cách ly để về với gia đình, bạn bè của mình. H.T.A

sinh viên của một (22 tuổi, ngụ P.12, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu,sinh viên của một trường đại học tại Hàn Quốc)