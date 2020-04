Đồng loạt kiểm dịch y tế người vào TP.HCM

Chốt thành phố, chốt quận huyện

Sáng 5.4, UBND H.Hóc Môn lập 2 chốt kiểm dịch Covid-19 cấp huyện, gồm một chốt ở Bến xe An Sương và một chốt trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn trước cổng Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (thuộc xã Xuân Thới Thượng) theo chỉ đạo của UBND TP. Lực lượng tại mỗi chốt gồm công an, nhân viên y tế, huyện đội và dân quân... UBND H.Hóc Môn phân công mỗi ngày có 3 - 4 ca đảm bảo trực 24/24 giờ để kiểm soát người từ hướng Tây Ninh, Long An vào TP.

62 chốt kiểm soát ở TP.HCM ngăn chặn Covid-19 như thế nào?

Theo quan sát của PV Thanh Niên, hầu hết ô tô đi qua đây đều được CSGT ra hiệu dừng để kiểm tra y tế. Người xuống xe rửa tay sát khuẩn, được đo nhiệt độ và hỏi quá trình đi lại hay dấu hiệu bất thường của sức khỏe

Đáng chú ý, một người đi xe máy chở nhiều ba lô cũng được CSGT ra hiệu dừng xe vì nghi từ tỉnh khác đến. Người này cho biết chở vợ con từ An Giang lên Đồng Nai làm việc, đi ngang đoạn đường này.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt tài xế đi từ Bình Dương vào TP.HCM Ảnh: Sỹ Đông

Sau khi kiểm tra y tế , cả gia đình này tiếp tục hành trình. Ngoài ra, một người quốc tịch Campuchia đi ngoài đường được người dân báo chính quyền, sau đó xã Xuân Thới Thượng đưa về làm việc, đồng thời lấy mẫu gửi xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung.

Tài xế xe máy chở nhiều đồ đạc cũng được kiểm tra y tế tại chốt trên đường Nguyễn Văn Bứa, H.Hóc Môn Ảnh: Duy Tính

Chiều cùng ngày, 16 chốt kiểm soát cấp TP nằm ở địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận đồng loạt dựng lên để kiểm tra người và phương tiện vào TP. Khác với chốt kiểm soát cấp quận, huyện, chốt cấp TP có nhiều lực lượng hơn bao gồm: CSGT, cảnh sát cơ động, công an, kiểm soát quân sự , thanh tra giao thông, nhân viên y tế, quản lý thị trường…

Cần thống nhất cách làm

Tại chốt kiểm soát cầu Vĩnh Bình (Q.Thủ Đức, giáp ranh tỉnh Bình Dương), lực lượng chức năng dựng barie giữa đường phân thành 2 luồng, một luồng cho ô tô cá nhân và một luồng cho xe máy, xe tải. Trong đó, 2 nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ dùng nhiệt kế kiểm tra thân nhiệt tài xế và người ngồi trên xe ở luồng dành cho xe cá nhân. Một nhân viên y tế giải thích quy trình kiểm dịch như sau: Nếu thân nhiệt dưới 38oC thì tiếp tục hành trình, nếu trên 38oC thì mời tài xế vào bên đường, ngồi nghỉ 5 - 10 phút sẽ kiểm tra thân nhiệt thêm lần nữa. Nếu nhiệt độ vẫn trên 38oC thì nhân viên y tế sẽ điều tra các yếu tố về dịch tễ trước khi quyết định cách ly y tế đối với tài xế và những người liên quan. “Yếu tố dịch tễ là điều kiện tiên quyết để ra quyết định cách ly y tế hay không, bởi nhiệt độ trên 38oC có thể do sốc nhiệt, cảm cúm”, một nhân viên y tế giải thích và cho biết do trời nắng nóng nên nhiều người có thân nhiệt cao.

Nhân viên y tế phải ra giữa đường để kiểm tra thân nhiệt do lượng phương tiện đổ về TP.HCM đông hơn Ảnh: Sỹ Đông

Theo quan sát của PV, tài xế xe tải và người điều khiển xe máy qua chốt kiểm dịch cầu Vĩnh Bình không được nhân viên y tế đo thân nhiệt trước khi vào TP. Đại diện Phòng CSGT (thuộc Công an TP.HCM) giải thích do mật độ phương tiện đông, chốt kiểm soát nằm gần dốc cầu nên nếu kiểm tra đồng loạt sẽ khiến giao thông ùn tắc. Do vậy, các phương tiện này sẽ được kiểm tra vào thời điểm ít người lưu thông hơn (?!).

Tương tự, chốt kiểm dịch trên QL1 (đoạn dưới gầm cầu vượt cao tốc Bến Lức - Long Thành (H.Bình Chánh) để kiểm soát phương tiện di chuyển từ Long An vào TP, lực lượng chức năng chỉ kiểm tra xe khách từ 9 chỗ trở lên, ô tô loại từ 4 - 7 chỗ và xe máy... vẫn lưu thông bình thường. Khoảng 15 giờ, xe khách 51B-326.76 vừa di chuyển vào địa phận TP.HCM, tổ công tác yêu cầu dừng xe, kiểm tra các loại giấy tờ của tài xế, lên tận xe để kiểm điếm số khách, cũng như xem khách có mang khẩu trang hay không. “Nếu phát hiện tài xế hoặc hành khách không đeo khẩu trang, chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý. Chốt kiểm soát đã chuẩn bị sẵn một hộp khẩu trang y tế , ai không đeo khẩu trang, sau khi bị phạt sẽ được... phát một cái”, thanh tra viên cho hay.

Trong khi đó, tại chốt kiểm dịch cầu Đồng Nai (Q.9), lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt đối với toàn bộ người dân vào TP, kể cả người chạy xe máy. Những người có thân nhiệt cao sẽ được mời vào lều dã chiến nghỉ ngơi, phun khử khuẩn để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Một cán bộ thuộc Đội CSGT-TT Công an H.Bình Chánh cho hay H.Bình Chánh tổ chức chốt chặn, kiểm soát tại 17 vị trí, cán bộ các xã lập nhiều biên bản xử phạt người không đeo khẩu trang khi ra đường với mức phạt 200.000 đồng.