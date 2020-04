Đồng Nai bắt đoàn xe 'vua'

Khoảng 23 giờ 30 ngày 14.4, Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân kiểm tra các xe đầu kéo chở than trên tỉnh lộ 25B (H.Nhơn Trạch). Cuộc ra quân bất ngờ này với sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Vũ Hồng Văn , Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; huy động nhiều lực lượng gồm CSGT, CSCĐ, cảnh sát kinh tế, cảnh sát ma túy của Công an tỉnh và Công an H.Nhơn Trạch.

Tạm giữ hàng chục xe vi phạm

Theo báo cáo ban đầu, lực lượng công an đã tạm giữ tổng cộng 27 xe đầu kéo chở than từ cảng Phú Mỹ (H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) về nhà máy điện thuộc chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai), trong đó chủ yếu phương tiện của Công ty TNHH Âu Châu (H.Nhơn Trạch) và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh (H.Long Thành, Đồng Nai).

Có mặt tại hiện trường, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết sau khi lập biên bản các lỗi vi phạm, chủ doanh nghiệp phải đến cơ quan công an làm việc, cung cấp các giấy tờ có liên quan đến hoạt động của đoàn xe vi phạm

Sẽ làm rõ sự “bảo kê”

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực ngã ba Nhơn Trạch (QL51, H.Long Thành) cũng như trên tuyến tỉnh lộ 25B (H.Nhơn Trạch) ví von đoàn xe của 2 doanh nghiệp vận tải nêu trên là “ xe vua ”, vì nhiều lần họ phản ánh với cơ quan chức năng về hành vi vi phạm luật giao thôn g như chở quá tải, lấn tuyến... dẫn đến xảy ra tai nạn chết người, nhưng không được xử lý. Người dân địa phương nghi vấn đoàn xe này có người “chống lưng” nên mới chạy và chở hàng kinh khủng như vậy.

Trong khi đó, theo thống kê của cơ quan công an, từ năm 2017 đến nay trên địa bàn H.Nhơn Trạch có 22 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe của Công ty TNHH Âu Châu, 3 vụ tai nạn giao thông liên quan đến Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh; trong đó nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người. Một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho hay đoàn xe trên đã nhiều lần vi phạm giao thông, nhưng chưa xử lý nghiêm nên vẫn ngang nhiên chạy bất chấp luật giao thông. Lần này, Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc, xử lý nghiêm, không để tình trạng này tái diễn như dân phản ảnh.

Ngoài việc xử lý các hành vi vi phạm của doanh nghiệp vận tải và tài xế nêu trên, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tiếp tục làm rõ có hay không sự bảo kê của cán bộ hay người có thế lực để đoàn xe hoạt động, gây bức xúc cho người dân trong suốt thời gian dài. Nếu có thì xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trao đổi thêm với PV Thanh Niên xung quanh việc người dân phản ánh đoàn xe “vua” Âu Châu thường xuyên phóng nhanh, vượt ẩu gây nguy hiểm cho người đi đường và nghi ngờ có bảo kê nên mới lộng hành như vậy, đại tá Nguyễn Văn Kim cho hay: “Chuyện đó chúng tôi sẽ tiến hành điều tra xác minh”.