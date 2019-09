Đồng Nai: Bộ Công an khám xét hai văn phòng của Công ty Alibaba tại Long Thành

Chiều ngày 18.9, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết Bộ Công an cũng cử hai tổ công tác xuống khám xét hai văn phòng của địa ốc Alibaba nằm trên địa bàn, một ở xã Phước Thái và một ở xã Long Phước.

Theo Công an H.Long Thành, ở hai điểm này chỉ có khoảng 20 nhân viên và tất cả đều chấp hành không có hành vi chống đối. Mọi việc diễn ra suôn sẽ.

Trước đó, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra hoạt động kinh doanh bất động sản của địa ốc Alibaba.

Cũng theo Công an tỉnh Đồng Nai, có hơn 600 khách hàng mua đất nền của các dự án địa ốc Alibaba rao bán, hiện Công an tỉnh đã giao cho Công an huyện xác minh địa chỉ, gửi thư mời những khách hàng này lên làm việc, sau đó sẽ tổng hợp báo cáo số liệu cụ thể.