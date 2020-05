Đồng Nai: Chủ hụi 'mất tích' vì vỡ hụi ra trình diện công an

Tối 18.5, Công an xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) tiến hành lấy lời khai của bà Võ Oanh Lệ Hằng (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú), người bị hàng trăm công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Chang Shin VN (KCN Thạnh Phú, xã Thạnh Phú) tố giật hụi với tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, hàng trăm công nhân đã kéo đến trụ sở Công an xã Thạnh Phú phản ánh bị bà Hằng (cũng làm công nhân tại Công ty TNHH Chang Shin VN) giật hụi và bỏ đi khỏi địa phương từ ngày 11.5.

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an xã Thạnh Phú phối hợp Công an H.Vĩnh Cửu vào cuộc điều tra, đồng thời vận động người thân liên hệ với bà Hằng sớm đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Công an xã Thạnh Phú lấy lời khai của bà Hằng về vụ vỡ hụi Ảnh: Gia Khánh

Chiều 18.5, bà Hằng đến Công an xã Thạnh Phú trình diện. Bước đầu, bà Hằng khai làm chủ hụi khoảng 4 năm trở lại đây cho nhiều công nhân tại Công ty TNHH Chang Shin VN cũng như bạn bè bên ngoài tham gia.

Đầu năm 2020, bà Hằng đã lập khoảng 60 dây hụi với hơn 130 công nhân tham gia. Tùy theo dây hụi, số tiền thu hằng tháng từ 1 đến 4 triệu đồng/dây hụi. Bà Hằng cho biết trong quá trình lập hụi, một số người hốt hụi xong nhưng không chịu nộp "hụi chết" mà bỏ trốn. Từ đó, bà Hằng phải lấy dây hụi sau bù vào dây hụi trước và nợ ngày càng tăng.

Theo bà Hằng, đến thời điểm hiện tại, số tiền hụi nợ công nhân của nhiều dây hụi đang dở dang khoảng 2,6 tỉ đồng và không còn khả năng trả, dù bà đã bán nhiều tài sản và vay mượn người thân trong gia đình.