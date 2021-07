Đồng Nai: Một học viên cai nghiện bị tổ trưởng cùng nhiều học viên khác đánh chết

Sáng 1.7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 học viên đang cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai (xã Suối Cao, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người

7 bị can gồm Nguyễn Quốc Phi (29 tuổi), Trương Hoàng Thanh (35 tuổi) Hoàng Ngọc Long (34 tuổi), Lê Hoàng Sinh (30 tuổi), Trần Thanh Phú (24 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Lê Văn Giàu (28 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ).

Theo Công an Đồng Nai, ngoài 7 bị can trên còn có 6 học viên khác liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý về hành vi hành hạ người khác . Bên cạnh cơ quan công an cũng làm rõ hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với một số cán bộ nhân viên trong Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.