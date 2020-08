Đồng Nai: Nhiều quán karaoke, massage hoạt động bất chấp lệnh cấm phòng Covid-19

Sáng 16.8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối với 3 cơ sở massage trên địa bàn H.Trảng Bom (Đồng Nai) về vi phạm lệnh tạm ngưng hoạt động để phòng chống Covid-19 và có biểu hiện khiêu dâm, mại dâm trá hình.

Trước đó, vào chiều 15.8, Phòng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang tại 3 cơ sở massage gồm: Thanh Thanh Thu, Vạn Thúy Kiều, Thiên Ngân (đều ở thị trấn Trảng Bom, H.Trảng Bom) đang hoạt động. Ngoài ra, thời điểm ập vào bắt giữ, lực lượng công an còn phát hiện tại 3 cơ sở trên có nữ tiếp viên khỏa thân khi làm việc.

Trước đó, lực lượng công an các huyện Trảng Bom, Long Thành và TP.Long Khánh (Đồng Nai) đồng loạt ra quân kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở karaoke hoạt động.

Cụ thể, tối 12.8, Công an H.Long Thành kiểm tra quán Karaoke New Club (thị trấn Long Thành), phát hiện nơi đây vẫn mở cửa phía sau để đón khách. Tương tự, tối 13.8, Công an H.Trảng Bom cũng phát hiện quán karaoke Yến Nhi (xã Hố Nai 3) có 5 phòng với tổng cộng 47 người đang hát. Còn tại TP.Long Khánh, tối 14.8 đã phát hiện 1 phòng tại cơ sở karaoke Thành Phát (P.Xuân An) có khách.

Trước đó, ngày 3.8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản yêu cầu tạm ngưng nhiều dịch vụ bao gồm: karaoke, massage, spa, tiệm cắt tóc, trò chơi, phòng gym, yoga, rạp chiếu phim, chợ đêm, các giải thi đấu thể dục thể thao , biểu diễn nghệ thuật ... để phòng Covid-19 . Ngoài ra, các nhà hàng, cơ sở, điểm kinh doanh ăn uống được hoạt động nhưng không phục vụ quá 20 khách trong cùng một thời điễm.