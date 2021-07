Đồng Tháp: 12 ngày, 305 ca mắc Covid-19, 3 trường hợp tử vong

Hiện Đồng Tháp có nhiều chùm ca mắc Covid-19, trong đó tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc có 110 ca mắc Covid-19 liên quan; Xí nghiệp May 6 có 14 ca; Ngân hàng Aribank H.Châu Thành có 49 ca.

Ngoài ra, tỉnh cũng thiết lập cách ly y tế vùng đối với Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Quân Dân y Đồng Tháp; dừng hoạt động của Xí nghiệp May 6 và Ngân hàng Aribank Chi nhánh H.Châu Thành; phong tỏa 3 ấp An Hòa, Tân An, Tân Hòa (xã An Nhơn, H.Châu Thành) kể từ ngày 2.7 và kích hoạt lại Bệnh viện Dã chiến tại trường Quân sự tỉnh tại TP.Sa Đéc để tiếp nhận, điều trị các trường hợp mắc Covid-19 không có triệu trứng.