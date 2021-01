Dự án chống ngập 10.000 tỉ ‘đứng hình’, TP.HCM yêu cầu 'Trung Nam BT1547 chịu trách nhiệm về an toàn'

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Công ty TNHH Trung Nam BT1547 (doanh nghiệp thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1) phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trình thuộc dự án. Dự án chống ngập này được thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng , khởi công từ tháng 6.2016, dự kiến hoàn thành trong 36 tháng nhưng đến nay vẫn còn dang dở. Vào tháng 12.2020, nhà đầu tư thông báo ngừng thi công khi khối lượng công trình đạt hơn 90%.

Các hạng mục của dự án như cống kiểm soát triều, đê, kè chủ yếu thi công trên sông nước, một vài vị trí chặn dòng hạn chế phương tiện giao thông thủy qua lại nên khi dự án dừng thi công, vấn đề giao thông thủy được các cơ quan chức năng của TP.HCM đặt ra và đề xuất phương án xử lý.

Cống ngăn triều Bến Nghé (giữa Q.1 và Q.4) đang chặn dòng để thi công. Ảnh: Độc Lập

Trên cơ sở đề xuất của Sở GTVT TP.HCM, UBND TP.HCM giao Trung tâm Quản lý đường thủy (thuộc Sở GTVT) khẩn trương phối hợp Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa tại các công trình đã được chấp thuận lắp đặt theo phương án bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, đề xuất lắp đặt bổ sung biển báo phù hợp để đảm bảo an toàn hoạt động giao thông thủy.

Đối với các hạng mục công trình có ảnh hưởng đến giao thông thủy trong giai đoạn trước khi thi công trở lại, Sở GTVT hướng dẫn doanh nghiệp dự án lập phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phù hợp với điều kiện thi công thực tế của các công trình.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng giao Sở GTVT phối hợp với Công an TP.HCM, lực lượng thanh tra giao thông và các sở ngành tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình giao thông trên tuyến; kịp thời phát hiện bất cập có nguy cơ gây mất an toàn giao thông để chủ động điều chỉnh, bổ sung các phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phù hợp tại khu vực thi công các hạng mục công trình dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng này.