Dự án chống sạt lở lại gây sạt lở?

Nguyên nhân sạt lở theo nhiều người nhận định là do tình trạng khai thác cát quá mức.

Ngoài ra, hệ thống bơm nước cung cấp cho 6 ao nuôi cá của Tập đoàn Nam Việt cũng bị sạt lở, gây “tê liệt” hoạt động bơm nước, cung cấp ô xy cho các ao cá. Nếu không kịp thời khắc phục thì khả năng gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp (DN), bởi trong 6 ao đang có hơn 2.000 tấn cá (trọng lượng từ 0,5 - 1,5 kg/con) thả nuôi.

Đoạn sạt lở bờ sông Hậu thuộc đoạn T10 của dự án điều chỉnh dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bờ sông Hậu, bảo vệ đô thị TP.Long Xuyên thích ứng biến đổi khí hậu. Dự án này được UBND tỉnh An Giang cấp phép cho Công ty CP xây lắp An Giang khai thác từ tháng 10.2019.

Theo giấy phép, công ty này được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát trên sông Hậu, thuộc xã Mỹ Hòa Hưng (TP.Long Xuyên) và 2 xã Nhơn Mỹ, Long Giang (H.Chợ Mới). Diện tích khai thác 41, 69 ha, độ sâu khai thác âm 15 m, trữ lượng khai thác hơn 1,7 triệu m3 và thời gian khai thác trong 18 tháng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Quách Trọng Dung, Tổng giám đốc Công ty CP xây lắp An Giang, cho biết việc khai thác cát của công ty tại khu vực người dân và DN phản ánh sạt lở, được công ty thực hiện đảm bảo theo quy định cấp phép của UBND tỉnh An Giang và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ TN-MT. Qua phản ánh của người dân, đoạn sạt lở tiếp giáp giữa khu vực khai thác của Công ty CP xây lắp An Giang và một đơn vị khác. Tuy chưa có đơn vị nào xác định nguyên nhân sạt lở khu vực do việc lấy cát của công ty gây ra, nhưng Công ty CP xây lắp An Giang vẫn cử đại diện đến hộ dân bị sạt lở xem xét hỗ trợ chi phí lắp đặt hệ thống bơm điện, đường dây điện để người dân và DN giảm thiệt hại.