Dự án chống sạt lở nguy cơ gây... sạt lở

Năm 2018, do ngọn đồi nằm sát quốc lộ (QL) 20, có nguy cơ sạt lở, gây mất an toàn giao thông và cho cả những hộ dân sinh sống trong khu vực nên UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt dự án cấp bách xử lý sạt lở tại đây. Mục tiêu của dự án nhằm xử lý đồi đất (bóc tách, cải tạo gần 200.000 m3 đất) nhằm ổn định lâu dài, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân sống trong khu vực ấp Phú Lâm 3 (xã Phú Sơn). Thời gian hoàn thành là 4 năm, do Công ty TNHH Minh Minh Đạt làm chủ đầu tư với mức đầu tư 9,5 tỉ đồng theo hình thức xã hội hóa.