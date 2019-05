Dự án trồng rừng của InnovGreen hiện ra sao?: Nhiều nơi siết chặt, thu hồi đất

Liên quan đến dự án gần khu vực biên giới Việt - Lào ở tỉnh Nghệ An của Công ty TNHH MTV InnovGreen , như Thanh Niên đã thông tin, sau khi được thuê 978,5 ha đất thời hạn 48 năm tại H.Quế Phong (Nghệ An) để trồng rừng nguyên liệu với giá thuê 500 đồng/m2, Công ty InnovGreen Nghệ An (thuộc Công ty TNHH MTV InnovGreen có chủ là người Trung Quốc) chỉ trồng được 1/3 diện tích rồi bỏ đất gần 10 năm qua và đang bị UBND H.Quế Phong đề nghị thu hồi.