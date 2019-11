Dự báo thời tiết 20.11.2019: Bão Kalmaegi mạnh cấp 11, cảnh báo vùng nguy hiểm

Dự báo thời tiết hôm nay 20.11.2019 , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, lúc 1 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc và 122,4 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tương đương sức gió từ 100 - 115 km/giờ, giật cấp 13. Theo đó, vùng biển có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được 15 -20 km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày mai 21.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,2 độ vĩ bắc và 119,4 độ kinh đông, ngay bờ biển phía tây đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, tương đương sức gió 40 - 60 km/giờ, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông có bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 118,5 độ kinh đông.

Trong công điện gửi đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà ngày hôm qua 19.11, Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu, lực lượng tuyên phòng tuýen biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phối hợp với địa phương và gia đình chủ tàu, thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Đặc biệt, các phương tiện di chuyển thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 59 - 97 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Thời tiết nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa và mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C, phía nam 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây nguyên

Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

Thời tiết nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 64 - 92 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25 độ C.