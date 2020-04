Dự báo thời tiết 5.4.2020: Cảnh báo lũ quét, sạt lở Lai Châu, Lào Cai

Nguy cơ lũ quét - sạt lở đất trung bình tại các huyện Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên (Lai Châu); Bảo Thắng, Bắc Hà (Lào Cai); Hoàng Su Phì, Vị Xuyên (Hà Giang); Mù Cang Chải, Văn Yên, Yên Bình (Yên Bái); Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang (Tuyên Quang).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, có nơi dưới 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC, riêng Điện Biên - Lai Châu 24 - 27oC, có nơi trên 27oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa, vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC, vùng núi có nơi dưới 15oC; Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, phía nam có nơi trên 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC, phía nam 25 - 28oC, có nơi trên 28oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, có nơi trên 37oC.