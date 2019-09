Dự báo thời tiết hôm nay 12.9.2019: Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất

Quan sát ảnh mây radar cho thấy ổ mây đối lưu này vẫn tồn tại ở khu vực trên, thời tiết khu vực các huyện ở trung đến nam tỉnh Hòa Bình, phần lớn tỉnh Ninh Bình và phần tây nam của tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục có mưa..

Nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng trung bình tại các huyện Lạc Sơn, Kim Bôi (Hòa Bình); Yên Mô, Gia Viễn, Hoa Lư (Ninh Bình); Ý Yên, Trực Ninh (Nam Định).

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.