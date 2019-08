Dự báo thời tiết hôm nay 1.9.2019: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh là 31,36m (trên Báo động 20,36m) vào 23 giờ ngày 31.8. Lúc 5 giờ ngày 1.9, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuống mức 31,19 m (trên Báo động 2: 0,19m).

Dự báo Mực nước sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống. Dự báo mực nước tại Yên Bái cụ thể vào 19 giờ ngày 1.9, là 30,30 m (trên BĐ1 0,3m), đến 7 giờ ngày 2.9, mực nước tại Yên Bái 29,30m (dưới BĐ1: 0,7m).

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Kạn, đặc biệt tại các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu (Sơn La), Đà Bắc, Cao Phong, Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Thủy, Yên Thủy (Hòa Bình); Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập (Phú Thọ); Hoành Bồ, Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Hải Hà (Quảng Ninh); Phục Hòa, Thạch An (Cao Bằng); Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông (Bắc Kạn).

Nguy cơ ngập lụt cao tại TP.Hạ Long, TP.Cẩm Phả, Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), TP.Hòa Bình, TP.Hà Nội, TP.Hưng Yên, TP.Thái Bình, TP.am Định.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc bộ ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía Nam ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, phía Nam 30 - 33oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.