Dự báo thời tiết hôm nay 19.5.2020: Nắng nóng gay gắt, có nơi 38 độ

oC, vùng núi Bắc Trung bộ có nơi trên 38oC. Dự báo thời tiết hôm nay 19.5, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), chiều 18.5, nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 34 - 37C, vùng núi Bắc Trung bộ có nơi trên 38C.

oC, có nơi trên 38oC; ở phía Tây Bắc bộ có nắng nóng cục bộ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60 %. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 11 - 16 giờ. Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây nên ngày hôm nay (19.5) ở Trung Trung bộ và vùng núi Bắc Trung bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37C, có nơi trên 38C; ở phía Tây Bắc bộ có nắng nóng cục bộ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60 %. Thời gian có nhiệt độ trên 35C từ 11 - 16 giờ.

Trong ngày 20 và 21.5, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37oC, có nơi trên 38oC và gia tăng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ với nền nhiệt độ phổ biến 36 - 39oC, riêng khu vực vùng núi có nơi 40 - 41oC, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 10 - 17 giờ.

Cảnh báo, nắng nóng ở các tỉnh Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23.5.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 20 - 21.5, có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38oC.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang

Theo bản tin lúc 2 giờ ngày 19.5 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 3 giờ đã qua, khu vực tỉnh Phú Thọ và Lai Châu đã có mưa to đến rất to. Trong 6 giờ tiếp theo, mưa to sẽ tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hoà Bình và các tỉnh vùng đồng với lượng mưa phổ biến ở mức 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại nhiều huyện thuộc tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hoà Bình.

Đặc biệt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Nậm Nhùn, Tân uyên, Than Uyên (Lai Châu); Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Mường Khương, Si Ma Cai (Lào Cai); Hạ Hoà, Yên Lập, Cẩm Khê (Phú Thọ) và Kỳ Sơn, Lương Sơn, Đà Bắc, Cao Phong (Hoà Bình).