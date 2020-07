Dự báo thời tiết hôm nay 31.7.2020: Áp thấp gây mưa lớn, kéo dài

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 1.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8.

Hiện nay (31.7), rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có trục ở khoảng 15 - 17 độ Vĩ Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 1 đến ngày 3.8 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm/đợt; các tỉnh/thành Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng , Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 1 đến ngày 5.8, Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần nên ở Tây nguyên và Nam bộ từ chiều nay (31.7) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Từ ngày 1 đến ngày 3.8, Tây nguyên và Nam nộ (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm/đợt, riêng khu vực Bắc Tây nguyên 200 - 300 mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ gần sáng 1.8 có mưa, mưa rào và giông, từ đêm 1 - 3.8 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1 - 2.