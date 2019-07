Dự báo thời tiết hôm nay 5.7.2019: Nắng nóng 'đổ ập' Trung bộ sau bão

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (5.7), hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực vùng núi Bắc bộ. Dự báo do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên sáng nay, ở các tỉnh thuộc khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều nay mưa giảm dần ở các khu vực trên.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng vùng núi sáng nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, có nơi trên 37oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, phía Bắc có nơi trên 37oC.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội

Thời tiết khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.