Dự báo thời tiết hôm nay 6.9.2019: Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất

Lũ ở hạ lưu sông Ngàn Sâu đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; các sông ở Quảng Bình đang xuống. Mực nước lúc 4 giờ ngày 6.9 trên các sông như sau: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 13,91 m, trên BĐ3 0,41 m; tại Hòa Duyệt 10,41 m, dưới BĐ3 0,09 m; Sông Gianh tại Mai Hóa 3,78m, dưới BĐ2 1,22m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,11m, dưới BĐ2 0,09m.

Đêm nay (6.9), mực nước trên các sông khả năng như sau: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức 12,7 m, trên BĐ2 0,7 m; tại Hòa Duyệt xuống mức 9,8 m, dưới BĐ3 0,7 m.

Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại Hà Tĩnh đặc biệt tại các xã Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ, Gia Phố, Hương Vinh, Hương Liên (H.Hương Khê) và các xã Đức Hương, Đức Liên, Đức Giang, Đức Bồng (H.Vũ Quang)

Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, sụt lún đất ven sông ở các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch (Quảng Bình)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng Điện Biên và Lai Châu nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét. Độ ẩm từ 53 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35oC, có nơi trên 35oC.